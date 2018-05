Microsoft ha presentado una iniciativa de 25 millones de dólares en la que se aprovechará la inteligencia artificial a fin de desarrollar mejor tecnología para las personas discapacitadas.

El director general Satya Nadella anunció el proyecto “IA para la Accesibilidad” al inaugurar la conferencia anual de desarrolladores de programas informáticos organizada por Microsoft. La conferencia Build en Seattle incluye sesiones sobre computación en nube, inteligencia artificial, dispositivos conectados a internet y realidad virtual. La conferencia tiene lugar en momentos en que Microsoft compite con Amazon y Google para ofrecer a empresas y organizaciones servicios conectados a internet.

See you here at 8:30 PT tomorrow morning #MSBuild https://t.co/HxoB9eC69P pic.twitter.com/5SECcbIla9

— Satya Nadella (@satyanadella) May 7, 2018