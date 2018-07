A pesar de que el presidente Donald Trump ha manifestado su deseo de acuerdos bilaterales, México y Canadá cerraron filas en torno al TLCAN e insistieron que seguirá siendo un acuerdo trilateral.

Precisamente la renegociación del TLCAN y la participación de empresas canadienses en los proyectos del Tren Maya y las obras de conexión en el Istmo de Tehuantepec con el Pacífico fueron los temas que protagonizaron la reunión entre Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo de México, y Chrystia Freeland, ministra de Relaciones Exteriores de Canadá.

“(Uno de los temas de la reunión fueron) proyectos de desarrollo importantes. Canadá puede participar en ellos. Que sean empresas que nos puedan interesar (como Bombardier).

“El tren de la zona maya o el proyecto que tiene que ver con el Istmo”, dijo Marcelo Ebrard, propuesto por López Obrador para ocupar la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en conferencia de prensa tras la reunión con Freeland.

En cuanto al TLCAN, Ebrard comentó que cada país está teniendo pláticas por separado, pero que el objetivo es que las negociaciones resulten en acuerdo trilateral.

“El tratado es trilateral. Hay pláticas de cada país; también entran México y Canadá. La estrategia es que el TLCAN salga adelante como un tratado que involucre a los tres países”, comentó el exjefe de Gobierno de la capital mexicana.

Ebrard puntualizó que las compañías de Canadá o del resto del mundo que trabajen en los futuros proyectos del Tren Maya, en el Istmo, o cualquier obra de otros sectores en México deben de cumplir con la misma legislación que las empresas nacionales.

“Todas las empresas de otros países del mundo deben seguir las mismas normas. Se va a promover la inversión y se respaldará, pero se va a exigir en México el mismo trato, el mismo tipo de regulación (para las compañías extranjeras)”, acotó el miembro del gabinete del virtual presidente electo.

Ebrard detalló que durante el encuentro con Freeland se acordó priorizar la diversidad en inversión de ambos países.

“El virtual presidente electo (López Obrador) les dijo que esperamos tener los próximos seis años un aumento significativo de inversión y una participación mayor de Canadá en el desarrollo económico de México. Quedamos que habría reuniones y visitas posteriores para que a partir de diciembre esto se conviertan en una realidad”, indicó el próximo titular de la SRE.

Marcelo Ebrard indicó que creen posible incorporar un nuevo sector dentro de la relación de cooperación entre México y Canadá.

“Se va a plantear un seguimiento por parte de la Secretaría de Economía y posiblemente encontremos un sector nuevo de cooperación entre México y Canadá, como minería, aeroespacial, ferroviaria, logística, transporte”, dijo Ebrard.

El secretario de Relaciones Exteriores puntualizó que la modernización del pacto comercial es la oportunidad para definir a Norteamérica como una región más competitiva.

“Estamos frente a la coyuntura que habrá de definir si América del Norte capitaliza su potencial para ser la región más competitiva; tenemos que actuar como una sola región”, precisó.

Minister Carr met with Secretary Guajardo to discuss #CanadaMexico common trade interests. #Canada and #Mexico continue to collaborate in strengthening investment opportunities and diversifying trade. #TradePartners pic.twitter.com/Nu13TUZ74Z

— Canada Trade (@CanadaTrade) July 25, 2018