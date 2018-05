México y Canadá caminarán juntos tras el anuncio de EE.UU. de imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio. Por lo que tras el anuncio del presidente Trump de imponerles aranceles al acero y aluminio, ambas naciones respondieron con otros aranceles para el país de las barras y las estrellas.

Así lo afirmaron el presidente Enrique Peña Nieto y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, durante una conversación telefónica que sostuvieron esta mañana, de acuerdo con Reforma.

“Ambos mandatarios lamentaron y expresaron su rechazo a la reciente decisión de los EE.UU. de imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio provenientes de Canadá, México y la Unión Europea (UE), a partir del primero de junio, bajo el criterio de seguridad nacional”, dijo la Presidencia de México en un comunicado.

También se reveló que “ambos titulares reiteraron su compromiso de continuar en estrecha comunicación, trabajando coordinadamente para defender un comercio internacional libre y basado en reglas, incluyendo la exitosa modernización del TLCAN”.

En la conversación telefónica, Peña Nieto informó de las medidas compensatorias que México pondrá en marcha de manera inmediata, por un monto equiparable al nivel de la afectación, y que estarán vigentes en tanto el Gobierno estadounidense no elimine los aranceles impuestos.

Trudeau confirmó que Canadá igualmente establecerá medidas compensatorias proporcionales.

Canadá anunció aranceles por 16,600 millones de dólares canadienses (12,785 millones de dólares estadounidenses), al responder a la imposición de aranceles de EE.UU. al aluminio y acero, de acuerdo con Reforma.

La ministra de exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, aseguró que este era el equivalente a las exportaciones de aluminio y acero al país en el último año y que los impuestos se mantendrán mientras continúen los aranceles de Washington.

De acuerdo con el diario El Financiero, además de los metales otros productos que tendrán nuevos aranceles son la salsa de soya, jugo de naranja, cátsup, yogur, whiskys, spray para el cabello, chocolates, mostaza, sopas y caldos, nueces, purés y pastas de frutos secos, insecticidas, manteles y servilletas, barriles de cerveza, lavadoras domésticas y de lavandería, colchones, bolsas de dormir, plumas y veleros.

Hoy, el Secretario de Comercio Wilbur Ross aseguró que a partir de la medianoche de este viernes comenzará una imposición de aranceles de 25 por ciento al aluminio y diez por ciento al acero a México, Canadá y la Unión Europea.

La Secretaría de Economía de México informó que: “Ante los aranceles impuestos por Estados Unidos, México impondrá medidas equivalentes a diversos productos como aceros planos (lámina caliente y fría, incluidos recubiertos y tubos diversos), lámparas, piernas y paletas de puerco, embutidos y preparaciones alimenticias, manzanas, uvas, arándanos, diversos quesos, entre otros, hasta por un monto equiparable al nivel de la afectación”.

En conferencia de prensa, Trudeau declaró que los aranceles impuestos a productos estadounidenses no pretenden dañar a la población de ese país.

Canada will impose tariffs against imports of steel, aluminum, and other products from the US – we are imposing dollar for dollar tariffs for every dollar levied against Canadians by the US.

“EE.UU. es nuestro amigo y aliado, y de ninguna manera estamos tomando represalias contra el pueblo de la Unión Americana. Tristemente, lo que tenemos que hacer es responder a una medida de la administración de su actual Gobierno”, afirmó.

Americans remain our partners, friends, and allies. This is not about the American people. We have to believe that at some point their common sense will prevail. But we see no sign of that in this action today by the US administration.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) May 31, 2018