México sería el país más afectado y EE.UU. el menos, ante posible cancelación del TLCAN

México sería el país más afectado y Estados Unidos el menos por la posible ruptura del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), según un informe que también asegura que el mayor impacto se sentiría a nivel de la economía local.

El reporte, preparado por la agencia crediticia Moody’s, indica que la economía estadounidense es más resistente a la cancelación del acuerdo comercial entre Estados Unidos, Canadá y México porque depende menos de las exportaciones a sus dos socios.

De los tres países norteamericanos, México es el que más depende de las exportaciones, ya que sus ventas a Estados Unidos y Canadá representan un 38 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB), frente al 31 por ciento de los canadienses y el 12 por ciento de los estadounidenses.

On NAFTA, Economist Jesse Rogers: “Odds of a North American trade war are rising – and the outcome wouldn’t be pretty. A trade war would cause long-lasting damage to the U.S., Mexican, and Canadian economies.” #NAFTA #MAEconDallas pic.twitter.com/rzHd98jgtY

— Moody's Analytics (@MoodysAnalytics) March 14, 2018