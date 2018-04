Luego de que el presidente Donald Trump reclamara a México que no está haciendo “nada” en cuestión de inmigración y que amenazó con acabar con su “mina de oro”, el país azteca respondió y rechazó tales acusaciones.

“Todos los días México y EE. UU. trabajan juntos en la migración en toda la región“, tuiteó el canciller mexicano Luis Videgaray Caso. “Los hechos reflejan claramente esto. Un informe de noticias inexacto no debería servir para cuestionar esta fuerte cooperación. Defender la dignidad y los derechos humanos no está en desacuerdo con el estado de derecho. Feliz Pascua”, agregó.

Every day Mexico and the US work together on migration throughout the region. Facts clearly reflect this. An inaccurate news report should not serve to question this strong cooperation. Upholding human dignity and rights is not at odds with the rule of law. Happy Easter.

El domingo por la mañana el presidente escribió en Twitter que pondrá fin a la “mina de oro” de México, a menos que el país azteca haga algo más para evitar que su gente cruce hacia Estados Unidos, de acuerdo con el diario El Financiero.

Mexico is doing very little, if not NOTHING, at stopping people from flowing into Mexico through their Southern Border, and then into the U.S. They laugh at our dumb immigration laws. They must stop the big drug and people flows, or I will stop their cash cow, NAFTA. NEED WALL!

