El canciller mexicano Luis Videgaray calificó de inaceptable condicionar el TLCAN al tema migratorio, como señaló hoy el presidente Donald Trump.

El mandatario estadounidense escribió esta mañana en su cuenta de Twitter que México debe evitar que las personas pasen por su territorio para llegar a Estados Unidos.

“Podemos hacer de esto una condición para el nuevo acuerdo del TLCAN. ¡Nuestro país no puede aceptar lo que está sucediendo!”, remató Trump.

Mexico, whose laws on immigration are very tough, must stop people from going through Mexico and into the U.S. We may make this a condition of the new NAFTA Agreement. Our Country cannot accept what is happening! Also, we must get Wall funding fast.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 23, 2018