En medio de la crisis por los ataques a Siria, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, sorprendió con un anuncio sobre el acuerdo del TLCAN al que llegó con EE.UU.

Teniendo como marco la Cumbre de las Américas en Lima, Perú, Peña Nieto se reunió con el vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, quien viajó en representación del presidente Donald Trump, al término de la cual anunció que pudo llegar a un acuerdo para acelerar la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLCAN).

El presidente mexicano aseguró que así lo pactó con el vicepresidente estadounidense, así que “esperamos que en próximas semanas, eventualmente, podamos llegar a un acuerdo”.



Esto mismo acordó con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau el viernes, según señaló el mandatario.

Pero aclaró que “no hay absolutamente ninguna fecha, no nos trazamos ninguna fecha puntual, más bien acordamos acelerar los trabajos, convocar a los equipos negociadores a que puedan dedicar las siguientes semanas a trabajar de manera cercana y conjunta”.

“En poder superar cualquier diferencia, poder acordar y fue lo mismo que dialogué con el primer ministro de Canadá para estar en esta misma sintonía, en este mismo interés y yo espero que todo esto nos lleve, cuando deba de ser y cuando haya acuerdos que está en el amparo de las premisas se han señalado, podamos llegar a un feliz acuerdo”.

Trump niega que esté forzando el proceso de renegociación

Cabe recordar que el pasado jueves, el presidente Donald Trump había negado que hubiera un “marco temporal” y que él estuviera “forzando” el proceso de renegociación del TLCAN con México y Canadá, a la vez que afirmó que están “bastante cerca” de un acuerdo.

“No tengo un marco temporal (para el TLCAN). Sigo leyendo en los medios de noticias falsas que lo estamos forzando, no lo estamos forzando”, afirmó Trump en unas breves declaraciones al comienzo de una reunión en la Casa Blanca sobre comercio y agricultura.

“Les he dicho a los mexicanos que podemos negociar sin fin (…) Estamos bastante cerca de un acuerdo, podría ser en dos semanas, tres meses o cinco meses, no me importa”, agregó el mandatario.

Trump remarcó que “mientras tanto, nadie se está trasladando a México. Mientras el TLCAN esté en estado de renegociación, ninguna empresa va a gastar miles de millones de dólares en instalar allí una planta automotriz”.

Con información de Agencia Reforma y Agencia EFE

