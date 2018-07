Mexicanos visitan cada vez menos EE.UU. desde que Trump es presidente

¿Irías de vacaciones a un lugar donde no sabes si serás bien recibido? Los mexicanos, definitivamente, no lo están haciendo. Y es que de acuerdo con cifras de la National Travel and Tourism Office, del primer trimestre de 2016 al primero de 2017, periodo en el cual Donald Trump tomó posesión como presidente de Estados Unidos, las visitas de los mexicanos bajaron nueve por ciento.

De hecho, se presentó el mismo porcentaje aproximado de descenso en el segundo trimestre y llegó a 10% en el tercero, lo cual resulta lógico ante los constantes insultos y controversias que dirige Trump y su administración en contra de México.

El cambio ha sido incluso más drástico frente al resto del mundo. Aunque el volumen de viajes a nivel global aumentó 7.9 por ciento de 2015 a 2017, en Estados Unidos se redujo de 13.6 a 11.9 por ciento, siendo la primera caída que sufre el país en turismo en una década.

Antes este preocupante descenso, a principios de este año se creó Visit U.S. Coalition, conformada por instituciones como la Cámara de Comercio y la Asociación de Turismo. Entre sus propuestas figura la optimización de los sistemas de visas, algo que va en contra del discurso de Trump.

Para California, México representa el mercado turístico extranjero más importante, ya que aporta 40 por ciento de sus visitantes anuales. Sin embargo, de su crecimiento económico anual de 2.3 por ciento, para 2018 se espera alcanzar solo 2 por ciento.

Entre los retos que encuentra Visit California, la oficina de turismo, está el tipo de cambio, la oferta de destinos en México y Canadá, y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

TE PUEDE INTERESAR: Alertan de más obstáculos a inmigrantes con peticiones ante USCIS

En 2017 se lanzó la campaña “All Dreams Welcome” (“Bienvenidos todos los sueños”) para hacer sentir bienvenidos a los viajeros. En San Diego, durante un mes, hubo hospedaje y atracciones gratis para niños.

Otra ciudad que tuvo una campaña similar en ese periodo fue Nueva York. México representa su noveno mercado en cuanto a turismo. En 2016, 448,000 mexicanos visitaron la “Urbe de Hierro”, y 466,000 llegaron el año pasado.

Para Las Vegas, la segunda fuente de turismo más grande también es México. Al preguntarle cómo haría sentir bienvenida a una persona que no está segura de viajar por no saber cómo será tratada, Jeremy Handel, director de comunicación de la Autoridad de Convenciones y Visitantes, dijo que son “un destino abierto a turistas de todo el mundo. Nuestros resorts y atracciones trabajan duro para proporcionar el mejor servicio, para asegurar que todos nuestros huéspedes tengan la mejor experiencia posible”.

Our share of the int'l travel market is down. Why? Watch more here –> https://t.co/Yll5TMakty pic.twitter.com/Qp3dfSLhbS — Visit U.S. Coalition (@welcometotheus) July 17, 2018

El año pasado se creó la coalición “Texas Welcomes All” (“Texas da la bienvenida a todos”), por diversas organizaciones de turismo. Su propósito es promover la inclusión y los viajes de extranjeros.

“La hospitalidad sureña está en la raíz de nuestras creencias texanas, y eso incluye dar la bienvenida a gente de todo el mundo. Animamos a personas de todo el planeta, incluyendo nuestros vecinos, a visitar Dallas. Los mexicanos son valiosos para la economía del estado y tienen un lugar en nuestros corazones. Son nuestra familia y amigos”, aseguró Philip Jones, presidente de Visit Dallas.

From 2015-2017, we lost out on 100,000 jobs due to decline in U.S. share of int'l travel market. Read our plan to fix it: https://t.co/fqyIqf8QrA — Visit U.S. Coalition (@welcometotheus) July 16, 2018

Desde que comenzó el periodo presidencial de Donald Trump, la operadora Juliá Tours ha notado una baja de aproximadamente 80 por ciento en el interés de sus clientes hacia destinos estadounidenses.

Óscar Isgleas, gerente comercial, cuenta que en años pasados los circuitos no necesitaban tanta promoción, pues se vendían orgánicamente. La operadora prevé que este año ya no serán 200 viajes en esta temporada, sino alrededor de 30.

Con información de Agencia El Universal.