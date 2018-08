Siete ciudadanos mexicanos se encuentran presos, acusados de intento de robo en McAllen, luego de que la semana pasada se suscitó un incidente en una joyería ubicada dentro de un centro comercial.

El incidente causó pánico entre la gente y advertencias de la policía de que había un hombre armado en el lugar.

Los cargos presentados contra los hombres el lunes incluyen robo con agravantes.

Cinco fueron acusados de negarse a identificarse, lo cual es parte de un delito clase B, que se relaciona con el proporcionar nombres falsos a las autoridades o negarse a hacerlo.

La policía de McAllen dijo que les tomó muchas horas identificarlos, lo que demoró el inicio de la audiencia de instrucción.

Por otra parte, las autoridades aún no habían determinado el estatus migratorio de los hombres.

Los detenidos fueron identificados como Abner Zepeda Posos, de 24 años de edad; Alberto Rafael Barrera, de 32 años; Brayan Oliver Melchor ,de 23; Javier Leobardo Olvera Ramírez, de 22; Jorge Ángel Rodríguez Mejía, de 28; Miguel Quintanilla Cárdenas, de 26; y Raúl Alberto Rangel Rivera, de 43.

Algunos de estos sujetos decidieron entablar una conversación con respecto a dicho asunto con un representante del consulado mexicano en McAllen.

Según la policía, los hombres irrumpieron en la joyería Deutsch & Deutsch en el centro comercial La Plaza el sábado 28 de julio.

Los clientes confundieron los ruidos de vidrios rotos con disparos y huyeron.

Asimismo, algunos usuarios difundieron varios videos en los que se aprecia a las personas corriendo del lugar en el que sucedieron los hechos.

#UDPATE: McAllen PD confirms a robbery attempt at jewelry store. All known suspects in custody. No injuries.

La policía de McAllen confirma intento de robo en joyería. Sospechosos en custodia. No se reportan heridos. pic.twitter.com/By1GHKlL1K

— Maricela De La Cruz (@Maricela_dlCruz) July 28, 2018