A José Luis Arévalo Villanueva lo distingue la perseverancia. Tres décadas atrás llegó desde su natal México con el deseo de todo inmigrante: hacer realidad, con base al trabajo y esfuerzo diarios, el llamado ‘sueño americano’ para él y los suyos.

Y la proyección de Arévalo se materializó, pero no de la nada. Si bien nada sabía de construcción y su primer trabajo en Los Ángeles fue la mecánica automotriz, con la ayuda de un familiar invirtió 3,000 dólares en una industria totalmente desconocida para ese entonces.

“Como me gustan los retos, me tocó agarrar una pala”, dice con orgullo a MundoHispánico y no se detiene al explicar lo difícil que son los comienzos, pero que “lo importante es concentrarse en la meta hasta lograrla”, asegura. Y así hizo.

Jose’s Painting & Remodeling nació del fruto de su dedicación y significó un cambio para su vida y la de su familia. “De ganar a 5.50 (dólares) la hora en los noventa, llegamos a facturar cerca de 5 millones de dólares anuales en los buenos tiempos y ahora hacemos 4 millones”, reconoce.

Se trata de una compañía dedicada a la renovación y pintura de casas con sede en Atlanta, donde decenas de inmigrantes, como él, se ganan el pan diario y a quienes exhorta a manera de consejo a no detenerse o creer que son diferentes o inferiores.

“La única diferencia entre los hispanos y los americanos es el idioma. Todos somos iguales y tenemos la misma capacidad para salir adelante”, destaca y él es el mejor de los ejemplos, aunque también reconoce que generalmente “uno llega sin nada”.

Es en este particular donde Arévalo tiene uno de sus mayores méritos. Logró salir de la casa donde dormía junto a 14 personas y del taller de mecánica callejero para fundar su negocio, el primero en español que se anunció en los grandes carteles de las autopistas en Atlanta.

