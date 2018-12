View this post on Instagram

Il barone @ivandrogoinglese presidente di ASSOCASTELLI ha il merito di aver fatto conoscere in Italia sir Benjamin Slade. Il settimo barone di Maunsell, che ormai è una celebrità internazionale, come noto cerca una moglie che possa dargli un erede. Ecco a voi una piccola parte del simpaticissimo servizio andato in onda lunedì 3 dicembre 2018 a La Vita In Diretta su Rai 1, a cui ho avuto il piacere di partecipare come ospite, dietro il gentile invito del mio carissimo amico, il barone Ivan Drogo Inglese che ringrazio di vero cuore per ogni cosa‼️‼️‼️ E' stata una giornata davvero stupenda e colma di gioia dove ho avuto l'onore di conoscere molte persone formidabili, interessanti e straordinarie tra cui Marylin e Marina 😍 Ringrazio la Rai, il fantastico conduttore Tiberio Timperi e tutto lo staff di La Vita In Diretta per la magnifica accoglienza, ospitalità e cortesie riservatemi durante tutta la mia permanenza presso i loro studi 🙏 Un ringraziamento speciale va alla stimatissima e splendida giornalista Silvana Giacobini per le sue bellissime parole🌻 Non per gli ultimi, ringrazio tutta la mia famiglia, in special modo mia sorella @iuliana_popa_ e i miei nipoti per il sostegno e l'affetto donatomi generosamente ogni giorno ❤️😍❤️ #IvanDrogoInglese #Assocastelli @rai1official @vitaindiretta @ttimperi @giacobinisilvana #lavitaindiretta #tiberiotimperi #silvanagiacobini #rai1 #sirbenjaminslade #sirslade #baron #rai #tv #italy