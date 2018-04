Es una de las zonas más desérticas de México y afronta problemas de abastecimiento de agua, por lo que la construcción de una cervecera en Mexicali ha provocado el rechazo de parte de la población.

Pegado a la frontera con Estados Unidos, este municipio de casi un millón de habitantes situado en el estado de Baja California es el lugar ideal, según la empresa Constellation Brands, para producir y exportar al mercado estadounidense las cervezas del Grupo Modelo, incluida la popular Corona, con un bajo costo.

