Mesera tacha de “tacaño” a Alexis Ayala por dejar $1.23 de propina y él responde (FOTOS Y VIDEO)

Luego de que una mesera publicó en redes sociales que Alexis Ayala le dejó una propina de un dólar con 23 centavos, en un restaurante de comida rápida de Minneapolis, el actor mexicano respondió sin dudar.

“Creo que las propinas se ganan”, dijo a Despierta América el también productor del show Solo para Mujeres, quien agregó que está muy apenado con la mesera, pero aclaró que no recibieron atención en la mesa, ni nada de eso.

“Me apena mucho que la señorita sienta que no se le dio la propina… de todos modos no tuvimos una atención de mesa y de mesero y de todo eso; si la señorita no estuvo de acuerdo con lo que le dimos, me apena mucho”, señaló Ayala, quien agregó que no por ser famosos esperan que les den la comida gratis.

Todo comenzó con una publicación en redes sociales, en la que la supuesta mesera escribió: “Esto es lo que recibí el día de ayer como propina $1.23 de 2 actores famosos en México. Por no haberles yo regalado la comida de gratis. Uno de ellos tuvo la grandiosa idea de contar dinero en la mesa, presumiendo las ganancias de la obra a la que vinieron a trabajar en Minneapolis el día domingo. El hecho que sean famosos no les da garantía que donde vayan el mesero les tiene que regalar la comida, a mí no me importa qué famoso eres tú. Yo soy mesera, es mi trabajo, del cual obtengo mi salario. Una y mil historias de un mesero, GRACIAS ALEXIS AYALA & MAURICIO ISLAS POR SUS MONEDAS”.



Junto al mensaje, la joven publicó las fotos de Alexis Ayala y Mauricio Islas, quien era su acompañante en ese momento.

Finalmente, Ayala se disculpó quiso enviar un mensaje a la mesera: “Yo le mando una disculpa y si algún día me la topo otra vez, pues le damos, y si quiere que venga el 22, 23 y 24, si llega (a venir) a México, le invito los boletos de Solo para Mujeres. Los del avión no puedo, esos sí no puedo, creo que sería demasiada propina”.

