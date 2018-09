¿Lo ayudará AMLO? Jonathan Uribe fue deportado el 5 de septiembre pasado al ser detectado por agentes de la Patrulla Fronteriza en la orilla del río Bravo.

“En el Estado de México, en Tlatlaya, allá, a una hora de Guerrero, hay mucha inseguridad y no hay trabajo. Sólo la agricultura o la ganadería, cuando había trabajo, nos pagaban 200 (pesos), pero no alcanza”, señala en entrevista.

Cuenta que tiene familiares en Texas, pero que no ha podido contactarlos, por lo que mejor regresará a su tierra.

“Me regreso, a ver si pone trabajos el Gobierno de (Andrés Manuel) López Obrador”, exclamó.

Para Roberto González, de 30 años, viajar 24 horas de Pachuca a Reynosa no valió la pena, ya que apenas cruzó a McAllen y lo descubrieron agentes de la Patrulla Fronteriza.

“Yo apenas iba a trabajar, me agarraron en McAllen, no me maltrataron, pero no traía papeles y me detuvieron. Ahora me regreso a Pachuca, donde trabajaba de empleado en una empresa de telecomunicaciones”.

“Está difícil all·. Me tocó conocer casos de mexicanos que los sacaron de su casa y así nadamás los deportaron”, lamenta.

Cuando Francisco Javier Macías Torres salió de su natal Guadalajara hacia Estados Unidos, apenas tenía nueve años. Sus padres encontraron trabajo en la construcción, en Baltimore, Maryland, y luego hicieron su propia empresa para pintar casas.

Hace unos días “La Migra” lo detuvo.

“Allá hay mucho racismo, nomás por ir manejando y ser hispano me detuvieron. Me metieron en la cárcel federal cuatro meses y sin m·s me deportaron”, relata.

El hombre indica que desde el 2002 trataron de regularizar su estancia en Baltimore, pero que los de la Oficina de Migración no lo atendieron.

Relata que en otra ocasión que lo deportaron se fue a Guadalajara con dos hermanos y otros parientes que viven allí.

“En Zapopan está la casa de mis padres, llegué con mis dos hermanos, pero vi que hay mucha inseguridad, en donde vivo hay tres cárteles de droga, es inseguro, de la nada amenazan a la gente. Han habido muchas matanzas, est· peor que aquÌ (en Tamaulipas)”, afirma.

ES TENDENCIA: