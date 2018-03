Buenas noticias para los soñadores con ganarse la lotería, los premios acumulados de Mega Millions y Powerball continúan subiendo esta semana.

El premio mayor para el sorteo de Mega Millions de este martes 13 de marzo es de 318 millones de dólares.

Y el total acumulado del Powerball de este miércoles 14 de marzo tiene un valor estimado de 420 millones de dólares.

Whoa! Who has their ticket? And what would you do if you won? #bigbucks #Powerball pic.twitter.com/DkFkXdU8Np

— Tennessee Lottery (@TNLottery) March 12, 2018