Este viernes 13 puede ser un día de buena suerte, al fin y al cabo. El sorteo de Mega Millions, quedó vacante el pasado martes y el premio mayor es de 340 millones de dólares ($ 204.8 millones en efectivo).

Si el premio llegara a tener un ganador, sería el décimo más grande en la historia del juego, según informa Mega Millions en su página web.

Tonight's #MegaMillions jackpot is $306 MILLION!!! Do you have your ticket yet? #CALottery pic.twitter.com/GX8kx6HQ7x

Se han ganado seis premios Mega Millions el viernes 13. El estado de Michigan ha sido especialmente afortunado en ese día especial, con cuatro premios mayores ganadores (junio de 2008, mayo de 2011, junio de 2014, y un premio compartido con Rhode Island en octubre de 2017).

El viernes 13 también se ganó el premio mayor en Nueva York en marzo de 2009 y en Ohio en noviembre de 2015. Si se ganara este viernes, el premio estimado de $ 340 millones sería el premio más grande jamás otorgado el viernes 13, según la web de Mega Millions.

Esta lotería se puede jugar en los 44 estados del país, más el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos; en un total de 46 jurisdicciones.

Play #MegaMillions by 10:45pm Tuesday and you could win the $306 Million #Jackpot. Ask for a Quick Pick and you’re in! pic.twitter.com/L2G1BIzzTK

— New York Lottery (@newyorklottery) July 9, 2018