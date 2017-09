Me hice millonario con circo: McGregor (FOTOS)

Una semana bastó para que Conor McGregor admitiera que se burló del boxeo, luego de su pelea ante Floyd Mayweather.

El campeón de artes marciales mixtas expresó, de manera irónica en su cuenta de Twitter, que a pesar de haber sido el hombre del que todo el mundo del boxeo se burló, salió por la puerta grande del “circo” por no haber cumplido nada de lo que prometió previo al combate y logró el engaño que diseñó, gracias a que Mayweather lo mantuvo durante 10 asaltos sobre el ring.

The captured Orangutan who obeyed the rules of a Circus and got filthy rich from it. pic.twitter.com/4kNw01BDAS

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 2 de septiembre de 2017