La mujer probó la bebida y de inmediato supo que algo estaba mal. Regresó al restaurante para quejarse acerca del error. El personal le explicó que dos líneas de limpieza estaban conectadas a la máquina de café con leche.

Douglas contactó a Health Link de Alberta Health Services. Fue transferida al control de envenenamiento para asegurar que ella y el bebé estuvieran bien.

“Como madre, quiero asegurarme de tener voz y de que se me escuche en términos de la seguridad de los consumidores, y cómo la negligencia puede afectar a las personas de una manera tan drástica”, dijo al diario local.

EXCLUSIVE UPDATED: has received a statement from Corporate Relations Communications with a statement from the franchisee owner, Dan Brown. It includes an apology and promise to review proper cleaning procedures for employees.

