McDonald’s: menos ventas, más dinero

McDonald’s anunció hoy que ganó 1,375 millones de dólares en el primer trimestre de 2018, un 13 por ciento más que el año anterior.

La cadena obtuvo un beneficio neto por acción de 1.72 dólares, frente a los 1.47 del mismo periodo de 2017, cuando ganó 1,214 millones.

"We continued to build upon the broad-based momentum of our business, marking 11 consecutive quarters of positive comparable sales and our fifth consecutive quarter of positive guest counts." – CEO @SteveEasterbrk on 1Q 2018 $MCD #Earnings https://t.co/4Ae3bwhFFt pic.twitter.com/ZBf9BeXqH2

En cuanto a facturación total, en estos tres primeros meses McDonald’s ingresó 5,138 millones de dólares.

Esta cifra es 9 por ciento menor que la registrada en el primer trimestre de 2017, cuando facturó 5,675 millones.

La cadena atribuyó el descenso en su facturación a una estrategia relacionada con sus acuerdos de franquicia.

Los datos superaron las expectativas de los analistas, que estimaron ganancias de 1.67 dólares por título e ingresos de 4,980 millones.

Aunque McDonald’s ha estado ofreciendo nuevos productos de bajo costo en los últimos meses, el incremento en los precios del menú ha impulsado en buena parte sus ventas.

Esta estrategia es similar a la de otras franquicias como Chipotle, que pese a registrar menores ventas, obtiene más ingresos.

Por otra parte, McDonald’s también reportó 52 millones de dólares en ingresos extraordinarios gracias a la reforma fiscal de diciembre.

Esas ganancias adicionales se suman a las que ya imputó a finales de 2017, apenas entrada en vigencia la reforma.

Los datos trimestrales de McDonald’s fueron bien acogidos por los inversores y sus títulos se disparaban un 4.84 por ciento.

Los resultados destacan el éxito del plan de restructuración multianual diseñado por el presidente ejecutivo de McDonald’s, Steve Easterbrook.

Ejecutado desde 2015, el programa incluye la actualización del menús, la implementación de más soluciones tecnológicas y tiendas más acogedoras para los clientes.

La semana pasada, McDonald’s inauguró un nuevo restaurante en Chicago, con un menú internacional.

El éxito de la apertura causó que la nueva tienda se quedara sin comida el día de su inauguración.

We're serving up menu favorites from around the world in a one-of-a-kind global inspired restaurant on the ground floor of our new corporate headquarters! More on this new Chicago West Loop Experience of the Future restaurant, here: https://t.co/KAovv2ZTdX #MHQ pic.twitter.com/dfksQgcVm1

— McDonald's (@McDonaldsCorp) April 24, 2018