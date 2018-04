McDonald’s abre restaurant internacional… Y se queda sin comida

McDonald’s inauguró esta semana un nuevo restaurant en Chicago, con un menú que incluye platos favoritos de todo el mundo.

El menú abarca opciones favoritas de Francia, Brasil y Australia, además de otros clásicos como el Big Mac y McNuggets.

Sin embargo, ocurrió algo que la cadena no había previsto: se quedaron sin comida.

A través de un comunicado, McDonald’s reconoció que la apertura de la nueva tienda excedió las expectativas de asistencia de clientes.

Como resultado, muchos de los platos internacionales se agotaron en cuestión de horas, incluyendo las papas fritas con queso y tocino de Australia y la hamburguesa Mighty Angus de Canadá.

“La emoción por nuestros nuevos artículos superó nuestras expectativas y nos quedamos temporalmente sin algunos de ellos”, señala el comunicado.

“Todos los artículos están disponibles nuevamente y nos emociona que nuestros clientes tengan la oportunidad de probarlos”, agrega el texto.

Descrito por McDonald’s como un restaurant único, el establecimiento se ubica en el vecindario West Loop de Chicago.

El menú internacional incluye la hamburguesa Mighty Angus Burger, favorita de los consumidores en Canadá.

La hamburguesa de carne de ternera de 1/3 de libra está cubierta con un panecillo de amapola y sésamo glaseado, lechuga, cebolla, queso, tocino y salsa Angus ahumada.

También ofrece el McSpicy Chicken es una opción popular en todas las sucursales en Hong Kong.

El sándwich empanizado picante contiene una pechuga de pollo marinada, servida en un pan de semillas de sésamo con lechuga.

We're serving up menu favorites from around the world in a one-of-a-kind global inspired restaurant on the ground floor of our new corporate headquarters! More on this new Chicago West Loop Experience of the Future restaurant, here: https://t.co/KAovv2ZTdX #MHQ pic.twitter.com/dfksQgcVm1

— McDonald's (@McDonaldsCorp) April 24, 2018