El diputado federal mexicano electo por Morena, Sergio Mayer, declaró que el sueldo de legislador no le alcanza para el tipo de vida al que está acostumbrado. Por tal motivo, afirmó que continuará en la actuación, pero, sólo en periodos de receso, al destacar tener un compromiso con la ciudadanía de tiempo entero con sus tareas legislativas.

“No es mi idea estar trabajando en otra cosa, evidentemente tengo que buscar otro tipo de ingresos porque tengo familia, y si fuera de los periodos tengo la oportunidad de hacerlo, lo haré, pero mi compromiso hoy en día es con México“, remarcó.

El diputado está de acuerdo con la austeridad republicana. Sin embargo, dijo que los 74,672 pesos mensuales (unos 3,963 dólares) que ganará como diputado de México no son suficientes para financiar su estilo de vida.

“Puedo decir que yo soy empresario, además de ser actor soy empresario. Estoy acostumbrado a un tipo de vida que me gusta: que mis hijas estén bien, que tengan buenos colegios, que tengan buena educación y vamos a trabajar precisamente para eso”, explicó el diputado, según Excelsior.

Diputado Mayer ¿de acuerdo con la austeridad republicana?

En entrevista, luego de concluir su credencialización como diputado federal, Mayer sostuvo que está de acuerdo con la austeridad republicana y el recorte de privilegios, pero no con la reducción en el número de asesores.

“Me parece perfecto, es un tema en el que todos estamos de acuerdo, quizás haya temas que vamos a tener que discutir ya como dentro del Congreso y dentro de nuestro grupo parlamentario, porque una cosa es la austeridad republicana y otra cosa es que te quedes sin ningún apoyo, y lo digo por los asesores”, puntualizó.

Añadió que él no legislará solamente en favor del gremio artístico, aunque reconoció que tiene ciertos compromisos con sus compañeros actores y que incluso se reunió con ellos.

“Yo no represento a mi gremio, represento al distrito que votó por mí, me avalan más de ciento y tantos mil votos, y tengo un gran compromiso con ese distrito que me da la oportunidad de representar a millones de mexicanos”, anotó.