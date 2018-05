Para quienes estén pensando que Mayeli Alonso hizo sus negocios gracias a su ex Lupillo Rivera, la empresaria de cosméticos aclaró que no le debe nada a nadie y además tras ventilarse la supuesta infidelidad, Mayeli le hizo exigencia a su aún esposo.

“A mí nadie me hizo, a mí me hizo Dios, me hicieron mis papás y me hice yo, aquí no pesa ningún apellido”, dijo en entrevista para El Gordo y la Flaca la ahora expareja del ‘Toro del Corrido’.

Con respecto a la forma en que ella pudo hacer sus negocios, dijo que Lupillo solo la apoyó “en la manera en que yo fui a trabajar con él, hice mis ahorros y de ahí saqué mi dinero”.

Mayeli asegura que así como Lupillo la apoyó, así “lo apoyé yo infinitamente desde que me casé con él, él recibió todo mi apoyo en su carrera y en todos los aspectos de su vida”.

Mayeli aclara qué pasará con sus propiedades y las de Lupillo

Cuestionada sobre la casa que supuestamente estaba a nombre de Lupillo y que él se la vendió a Mayeli, ella aclaró que “eso es mentira, no era de él, de hecho era de Walt Disney, esa propiedad era de él”.

Pero la casa donde actualmente vive ella sí está a nombre de doña Rosa y don Pedro Rivera, una pregunta que Mayeli no quiso responder diciendo: “Pues es que todas esas preguntas se las deberías de hacer a él, porque yo la verdad no tengo nada qué comentar”.

Y es que Mayeli no quiso dar más detalles de los motivos o los términos de su divorcio, debido a que sus abogados le tienen prohibido hablar al respecto.

Le exige a Lupillo que aclare supuesta infidelidad

Ayer también El Gordo y la Flaca presentó fragmentos del rostro de la supuesta “manzana de la discordia” entre la pareja.

En las afueras de lo que parece ser un concierto, el joven músico fue entrevistado por el programa de Univisión para un reportaje que saldrá este día, en el que el reportero le pregunta “¿de dónde surgió la noticia que Mayeli le fue infiel contigo?”, a lo que él simplemente responde: “Tengo que entrar a tocar ya, así que los dejo”.

En relación a una supuesta infidelidad de su parte, Mayeli dijo que ella ya se defendió en sus redes sociales y además lo retó a que diga la verdad sobre su separación.

“Pregúntale a él, dile que te lo confirme o te lo niegue”. Y agregó que sí “me encantaría que le preguntaras a él, y que te dijera si en realidad se quiere sentar a hablar de lo que realmente pasó”, dijo.

Según la ley, la pareja tiene 90 días para poder decidir si siguen juntos o se separan, pero Mayeli es tajante al decir: “No, eso yo lo hubiera querido arreglar ayer, o sea el divorcio yo lo quiero pero desde ayer. Ya no hay nada qué arreglar”.

En otros videos que compartió Mayeli, muestra fragmentos de canciones donde dice: “Que el dinero me ha cambiado, Yo no olvido a quien a mí me echó la mano”.