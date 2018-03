Máximo directivo de Goldman Sachs abandonará el cargo

El máximo directivo del grupo bancario estadounidense Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, abandonará el puesto a finales de este año, informó hoy The Wall Street Journal (WSJ, por sus siglas en inglés).

Blankfein, de 63 años, lleva 12 años como Director Ejecutivo de la principal firma estadounidense de banca de inversión e institucional.

Según fuentes que conocen estos planes y que fueron consultadas por WSJ, se espera que el proceso de transferencia sea rápido y entre los posibles sustitutos están los actuales vicepresidentes de Goldman Sachs, Harvey Schwartz y David Solomon.

El diario no precisa la fecha de la salida, pero las fuentes consultadas dijeron que será antes de que Goldman Sachs celebre su 150 aniversario, en 2019.

El banquero, nacido en Nueva York e hijo de un empleado del servicio postal, ocupa el puesto de Director Ejecutivo desde 2006, en el que reemplazó a Henry Paulson cuando fue nombrado Secretario del Tesoro.

Blankfein también preside el consejo de administración de la compañía.

El anuncio se conoció días después de que se informara sobre la renuncia de Gary Cohn como presidente del Consejo Económico Nacional, un órgano asesor del presidente estadounidense Donald Trump.

Cohn llegó a ese puesto después de ser Director Ejecutivo de Operaciones de Goldman Sachs.

WSJ recordó que Cohn se sumó a la Administración Trump luego de pasar años esperando llegar a suceder a Blankfein al frente de la firma bancaria.

Blankfein fue satanizado durante las elecciones presidenciales, cuando el anuncio del cierre de campaña de Trump mostró al Director Ejecutivo de Goldman Sachs como un villano global.

A pesar de que apoyó a Hillary Clinton durante las elecciones de 2016, Blankfein dijo recientemente a CNN que la economía está mejor bajo la administración de Trump, al contrario de lo que ocurriría si Clinton hubiera ganado.

En otros momentos, Blankfein ha sido crítico con Trump. En junio de 2017, utilizó su primer tweet para criticar la decisión de Trump de abandonar el acuerdo climático de París.

Today's decision is a setback for the environment and for the U.S.'s leadership position in the world. #ParisAgreement

— Lloyd Blankfein (@lloydblankfein) June 1, 2017