Más de 200 millones de huevos de gallina han sido retirados debido a una posible contaminación por salmonela.

De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), la compañía Rose Acre Farms, de Seymour, Indiana, inició el retiro voluntario de 206,749,248 huevos, ya que podrían estar potencialmente contaminados por Salmonella Braenderup, mejor conocida como salmonelosis.

La salmonelosis causa infecciones graves, e inclusive fatales, en niños, adultos mayores y otras personas con sistemas inmunes debilitados.

#Salmonella is 1 of 4 key global causes of diarrhoeal diseases https://t.co/S6YRnJyu9R #SafeFood pic.twitter.com/rJnD4eGpar

— WHO (@WHO) December 25, 2016