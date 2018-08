Un grupo de más de cien trabajadores, en su mayoría mexicanos, renunció masivamente luego que algunos de sus compañeros fueron despedidos por lo que consideraron motivos racistas, y el video del solidario momento se ha vuelto viral en las redes sociales.

Antoine Dangerfield, un soldador que trabajaba en la misma bodega de UPS en Indianápolis, pero para un contratista diferente, grabó con su teléfono celular el momento en que los obreros hispanos –montadores de molinos, soldadores e instaladores de cintas transportadoras– se marchan del lugar, tras el despido de sus compañeros.

“¡No están mintiendo!”, dice Dangerfield mientras los trabajadores latinos se retiran. “Pensaron que iban a jugar con estos amigos, y dijeron, ‘ah sí, nos levantamos juntos, hermano’. ¡Y se están yendo! ¡Y no están mintiendo!”, continúa con su relato.

Una vez que los trabajadores se retiraron, Dangerfield hace un recorrido por la bodega vacía y añade en tono incrédulo y festivo: “No se tritura, corta o solda … este (grosería) lugar está muerto. Los mexicanos callaron este (grosería) lugar”.

Dangerfield también perdió su empleo por compartir el video en su cuenta de Facebook, donde ha alcanzado más de 2.6 millones de reproducciones y más de ocho mil comentarios, la gran mayoría felicitándolo por el valor de compartir el solidario hecho. El video ha sido visto al menos dos millones de veces más a través de diferentes redes sociales y Youtube.

“Volví a recoger mi último cheque y mi equipo de soldadura. Entonces fue cuando me ofrecieron 250 dólares para que lo bajara (el video). Iba en 1.1 millones de vistas en Facebook en ese momento. Entonces no había nada que pudiera hacer. Me quedé impactado … ¡El último video que publiqué obtuvo dos me gusta! No estaba tratando de lastimar a nadie”, dijo Dangerfield, al ser entrevistado por la revista digital Jacobin.

“Simplemente sentí ese poder. Se sintió bien. Estaban saliendo con la cabeza en alto, fuertes. Me tocó. Es por eso que estaba como, ¡wow!, esto es hermoso. Era hermoso que se unieran así: se defendieran y no dejaron que ese tipo les pasara encima”, consideró Dangerfield, quien instó a la comunidad afroestadounidense a seguir el ejemplo.

“Fue algo que cambió mi vida ver que eso sucediera. Porque fue como, ‘dang’, realmente se unieron. Y es por eso que no estoy enojado por el video, por haber sido despedido. Porque son cinco millones de personas las que vieron eso. Y podría cambiar su punto de vista sobre las cosas. Empoderar a las personas”, concluyó Dangerfield.