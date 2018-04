April 10: Equal pay day. So it’s not just the gender wage gap it’s the ethnicity wage gap 🤦‍♀️ women should be compensated as an equal, treated as an equal, recognized as an equal. / Hoy es día para concientizar sobre la desigualdad en el pago a la mujer. Una mujer blanca gana .77 centavos por cada dólar que gana un hombre, afro-Americanas .64 centavos y Latinas .56 por cada dólar de un hombre. Tiene que terminar la cultura machista empresarial que no trata y recoreconoce a la mujer con equidad. 💪🏼

A post shared by Maria Elena Salinas (@mariaesalinas) on Apr 10, 2018 at 6:33am PDT