María del Carmen: cruzó la frontera a pie para encender el motor de sus sueños en EE.UU. (VIDEO)

María del Carmen vino de Hidalgo, México a Estados Unidos, en el año 98, con solo un sueño en su mente: tener una taquería. Sin embargo, su idea pasó por el fuego, cuando se dio cuenta que venir al Norteamérica no era tan ‘sencillo’ como ella pensaba y que hacer dinero se iba a convertir en un acto de supervivencia.

Cuando se ve por primera vez a María del Carmen, se siente una energia contagiosa. Ella irradia felicidad y transmite inspiración. Lo que no se imagina es que esa sonrisa, oculta un pasado de sufrimiento, valentía, esfuerzo y dedicación.

Luego de salir de su casa, emprendió su viaje y en la frontera empezó el sufrimiento. María tuvo que caminar por 8 días a través de un carrizal, con hambre y sed. Sentía que su cuerpo no iba a resistir pero ella se alimentaba de su sueño y de los fuertes deseos por conseguirlo.

Una vez superó esta dura experiencia, empezó a abrirse camino tocando puertas en varios restaurantes hasta que alguien le diera la oportunidad. Finalmente le dieron oportunidad en restaurantes como, TGI Fridays y Olive Garden entre otros. Sin embargo, María estaba segura de lo que quería y no quería renunciar a ello. Por esto, luego de mucho sacrificio, logró reunir unos ahorros para comprar un ‘food truck’. Era una buena opción para ella. No requería una gran inversión como un restaurante e iba a adquirir independencia en su tiempo y su economía.

“Mi sueño siempre fue poner una taquería y una vez que lo pude hacer, lo hice porque no iba a perder esa oportunidad”.

Después de tener su camión, empezó a trabajar muy duro y no ha parado. Sus tacos y comida son cada vez más reconocidos y a pesar del espacio pequeño y del calor de la Florida, ella asegura que su motivación principal son sus clientes, ya que le encanta verlos felices de degustar su comida. Además, se siente plenamente orgullosa de sus raices y de poder mostrar a través de su comida, la cultura mexicana, la cual ella define como un privilegio.

Para María, su independencia y el poder tener la libertad de sacar adelante su negocio es lo mejor. No se siente menos que nadie y tiene bien firme su cabeza en alto. No tiene miedo frente a las nueva políticas y por el contrario, dice que es mejor concentrarse en luchar fuerte para salir adelante, porque según ella,“todo se puede lograr en este país”.

“Mi deseo fue siempre vender comida, hacer taquitos. Me gusta ver que la gente se saboree mi comida. Me encanta mi trabajo. I love my job”.