La forma en que se regula internet en Estados Unidos está a punto de cambiar, ya que la derogación de las protecciones de neutralidad de la red, establecidas en la administración de Barack Obama, entrará de manera oficial en vigencia este lunes.

Pese a los esfuerzos de miembros del Congreso, funcionarios estatales, compañías tecnológicas y grupos de defensa, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés), liderada por los republicanos, votó en diciembre para derogar las reglas, que tenían la intención de evitar que los proveedores de Internet bloqueen, aceleren o ralenticen el acceso a servicios en línea específicos.

“Ahora, el 11 de junio, estas regulaciones innecesarias y dañinas de internet serán derogadas y el enfoque bipartidista y liviano que sirvió al mundo en línea durante casi 20 años se restaurará”, informó el mes pasado en un comunicado el presidente de la FCC, Ajit Pai, recordó CNN.

“El 11 de junio es significativo porque será la primera vez en más de 15 años de batalla por la neutralidad de la red que la FCC no tendrá ningún papel en la preservación de Internet abierta y la supervisión del mercado de banda ancha”, dijo Gigi Sohn, consejero del expresidente de la FCC, Tom Wheeler.

La preocupación entre los defensores de la neutralidad de la red es que la derogación podría dar a los proveedores de Internet demasiado control sobre cómo se entrega el contenido en línea. También puede hacer que sea más difícil para la próxima generación de servicios en línea competir si tienen que pagar para colocarse en el llamado carril rápido de Internet.

In just a few days, #NetNeutrality will be ended by the FCC. The Senate has already voted to save the internet. Now it’s time for Paul Ryan to give the House a vote to protect our free and open internet. pic.twitter.com/9bAoX6NPft

— Kamala Harris (@KamalaHarris) June 9, 2018