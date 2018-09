La madre de una de las víctimas del tiroteo ocurrido en el Walmart de Thornton, Colorado, hace casi un año retuvo el dinero donado a sus nietos, lo que causó una pena más para la familia.

Luego que Víctor Vásquez falleciera en el incidente del pasado 1 de noviembre, más de 600 personas donaron alrededor de 30,000 dólares a una cuenta de GoFundMe.

La descripción de la cuenta señalaba que el dinero recaudado sería en favor de la prometida de Vásquez, su madre y sus tres hijos menores; sin embargo, la madre del joven fallecido retiró los fondos sin dar aviso al resto de los familiares.

“Retiró todo el dinero, no permitió que nadie lo supiera, y no nos lo dejó saber a nosotros”, dijo Ceci, madre de dos de los hijos de Vásquez, a KDVR.

Victor Vasquez, a father of two, with a third on the way, was killed in the same shooting. His gofundme has also not yet reached its goal. You can donate here: https://t.co/9sb8Km3vTH

— Auraria YDSA 🌹 (@AurariaYDSA) November 26, 2017