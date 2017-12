Madre hispana es estafada con 59,000 dólares en compra falsa de casa

La desinformación y el miedo convierten a comunidad hispana en suelo fértil del fraude inmobiliario. Es una historia que trágicamente se ha tornado demasiado común en los Estados Unidos.

Marcella Hernández, madre de tres niños, por años realizó fielmente y con mucho sacrificio los pagos de la casa que venía comprando a través de un tercero porque ella carece de documentos.

Pero después que la vivienda en Des Moines (Iowa) quedó totalmente pagada, Hernández se enteró que la señora “Vera” no era en realidad una agente de bienes raíces y que su familia había perdido cerca de 59,000 dólares en una operación fraudulenta.

Estafas como éstas, involucrando ladrones que se hacen pasar por otras personas, abarcan una de cada cinco denuncias que recibe la Comisión Federal de Comercio (FTC).

Y los inmigrantes hispanos son particularmente vulnerables a este tipo de prácticas, no solo por las barreras del lenguaje en el caso de las personas que no dominan el inglés, sino porque muchos de ellos desconfían de las autoridades y no se atreven a acudir a ellas cuando sospechan que algo anda mal, dijeron expertos.

Esa combinación de factores convierte a la comunidad hispana en blanco fácil de los timadores.

Según un estudio de la comisión presentado al Congreso el año pasado, las comunidades latinas y afroamericanas son más vulnerables a este tipo de delito que el resto de la población, y en particular a prácticas fraudulentas involucrando la adquisición de préstamos.

“Los hispanos padecen los fraudes en esta área a una tasa de casi 50 por ciento por encima que la tasa de blancos no hispanos”, resaltó el informe FTC, entidad que enfatiza que siempre está dispuesta a recibir e investigar toda denuncia de fraude y que no verifica el estatus migratorio de los denunciantes.

El sector de bienes raíces es atractivo a los timadores debido a las grandes cantidades dinero normalmente involucradas. Y por la misma razón, el impacto en las víctimas puede ser devastador, dice Youshea A. Berry, abogada en Washington, D.C. especializada en bienes raíces.

“El fraude inmobiliario puede llevar a que los individuos pierdan sus casas de la noche a la mañana, además de enfrentar bancarrota, daños en el historial de créditos y además elevados gastos legales que se acumulan mientras trata de escapar de la telaraña creada por la estafa”, Berry escribió en una columna.

La situación puede complicarse aún más porque el fraude podría bloquear la venta de la vivienda, que suele ser el mayor activo que la víctima posee, y la posibilidad de adquirir un nuevo crédito para financiar un nuevo hogar.

Algunos de los fraudes inmobiliarios más comunes que Berry ha detectado son: