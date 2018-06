El presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que la Cumbre del G7 puede terminar con un acuerdo firmado sólo por seis países y sin EE.UU.

“Al presidente estadounidense puede que no le importe estar aislado, pero a nosotros tampoco nos importa firmar un acuerdo con seis países si es necesario”, dijo Macron en Twitter, en referencia a Francia, Canadá, Alemania, Japón, Reino Unido e Italia.

The American President may not mind being isolated, but neither do we mind signing a 6 country agreement if need be. Because these 6 countries represent values, they represent an economic market which has the weight of history behind it and which is now a true international force https://t.co/UA86fcjozs — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 7, 2018

“Porque esos seis países representan valores, representan un mercado económico que tiene el respaldo del peso de la historia y que ahora es una verdadera fuerza internacional”, añadió desafiante Macron.

El presidente francés recurrió a Twitter para remachar algunos de los puntos que había manifestado hoy durante la rueda de prensa que mantuvo en Ottawa con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, horas antes del inicio de la Cumbre del G7 en Canadá.

Macron lanza advertencia a Trump previo a cumbre del G7

Durante la rueda de prensa con Trudeau, Macron se había expresado de forma similar al declarar que Francia no firmaría una declaración conjunta de mínimos al final del G7, para satisfacer las demandas de Trump de ignorar el cambio climático y el libre comercio.

The will to have a text signed by 7 countries must not be stronger than the content of that text. On principle, we must not rule out a 6+1 agreement. #G7Charlevoix https://t.co/QZ0TQaQyrF — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 7, 2018

Macron también indicó en Ottawa que es mejor una declaración final con fuerza que no esté firmada por EE.UU.

Finalmente, el mandatario francés, que hasta ahora había mantenido una relación amigable con Trump, señaló que el mercado europeo es mayor que Estados Unidos y que el país norteamericano sería el primero perjudicado en caso de una guerra comercial.

The six other G7 countries combined form a larger market than the American market. This must not be forgotten. #G7Charlevoix https://t.co/NqP9LvXAdp — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 7, 2018