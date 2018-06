En medio de una tensa relación entre EE.UU. y Francia, se hizo viral la foto que muestra cómo el presidente Emmanuel Macron le dejó los dedos marcados al presidente Donald Trump, tras encontrarse ayer en Canadá.

La fotografía se tomó cuando ambos líderes se estrecharon las manos justo antes de iniciar una reunión previa al inicio de la cumbre del G7, que se celebró en la localidad canadiense de La Malbaie.

The Trump-Macron handshake, a play in four acts pic.twitter.com/Ca6k9bigJg

— Anna Massoglia (@annalecta) June 9, 2018