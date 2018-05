Luego de que El Gordo y la Flaca diera a conocer que Lupillo Rivera le estaba pidiendo manutención a Mayeli Alonso en su demanda de divorcio, el ‘Toro del Corrido’ decidió desmentir tal información.

A través de una serie de videos publicados por su hija Ayana, Lupillo le explica a su madre, la señora Rosa Rivera, que él nunca le pidió manutención a Mayeli y además de pedirle perdón por estar alejado de ella tanto tiempo, también le pidió que no se preocupe pensando que él no tiene dinero.

“Yo nunca he ocupado ayuda de nadie, yo la verdad no ocupo absolutamente nada de ella (Mayeli), no ocupo ni el adiós, no ocupo ni el gracias, no ocupo absolutamente nada de ella”, le dijo Lupillo a la señora Rosa, según se aprecia en el video.

PUEDE INTERESARTE: La Casa Blanca apoya un camino a la ciudadanía para beneficiarios del TPS

Lupillo Rivera aclara que él no pidió manutención

Con documentos en mano y hasta con un cuchillo el cual utilizó para señalar lo que estaba expicando, Lupillo agregó: “Aquí está lo interesante de lo que están diciendo los medios y lo que mucha gente cree, cuando uno va y pide el divorcio… siempre protegen al que lo está pidiendo”, entonces señaló la parte del escrito donde ya viene marcada la petición de manutención, sin que él lo estuviera solicitando.

“Yo no marqué con mi mano”, aclaró el también hermano de Jenni Rivera.

Lupillo Rivera dice que sí tiene dinero

Antes de concluir la serie de videos, Lupillo le dijo a su mamá que no quiere que se preocupe pensando que no tiene dinero.

“Yo no quiero que usted se preocupe de que yo le estoy pidiendo dinero, que usted diga ‘no pues mi hijo no tiene dinero’, no, no, no es nada de eso, esto fue un error, ni sabía yo esta pin… onda cómo estaba marcado”, dijo el cantante de regional mexicano.

“Es la primera vez que pido divorcio en mi vida, así que si fuera un pin… experto pues ya hubiera sabido, y la verdad pues yo no quiero que usted se preocupe”, concluyó Lupillo.

En redes, no se hicieron esperar los comentarios: “Hasta que abriste los ojos Lupillo… tenías un alacrancillo de esposa”, “ya aprendiste Lupillo y no te preocupes, muchas te quieren”, “lo bueno que ya va estar divorciado y va a haber más oportunidad para otras que querían estar con él”, “Eso Lupe, tú no necesitas nada de esa culebra”.

Pero tampoco faltaron las críticas: “Qué ridículo, un verdadero hombre no se pone a hacer estos ridículos”, “Ya cállate Lupillo, tantos hijos que tienes y no te pongas hablar pend… respeta a la mujer e hijos”, “por Dios ya me cae hasta mal”.

Mientras que unos más especularon con las posibles causas del divorcio, que hasta el momento Lupillo no ha querido decir: “¿Será que se enteró que los hijos no son de él?”, “Se declarará gay”.