Ganarse 100,000 dólares ya de por sí es un lujo, pero encima de todo llevarse una flamante troca, sí que no tiene precio.

Santos Munguia Matute compró un raspadito de la Lotería de Virginia y sus posibilidades de llevarse el premio mayor eran de una en un millón 387,200 dólares.

Pero el hombre residente de Herndon lo logró y se llevó a casa no solo 100,000 dólares, sino también una Ford Expedition del año.

El pasado diez de agosto Santos recibió las llaves de su nuevo vehículo por parte de la Lotería de Virginia, en Koons Sterling Ford en Sterling.

Compró su boleto ganador en la tienda de conveniencia Fresh World Herndon, ubicada en el 1070 Elden Street en Herndon.

El juego en el que resultó ganador se llama Ford Expedition Plus $100K, y es uno de los muchos que ofrece la Lotería de Virginia.

Cuenta con juegos que van desde los cinco dólares, hasta ese premio principal.

Santos es la primera persona en rascar y ganar el vehículo junto con los 100,000 dólares.

Y eso no es todo. Los Scratchers Ford Expedition Plus $100K que no resultan ganadores pueden inscribirse en la promoción de Lotería 2nd Chance de Ford Expedition, para tener la oportunidad de ganar otro premio.

Las probabilidades de ganar cualquier premio en este juego son de una en 4.16.

Munguia compró su boleto ganador en el condado de Fairfax, que recibió mas de 32 millones de dólares en fondos de Lotería para educación el año fiscal pasado.

La lotería genera más de 1.6 millones de dólares por día para las escuelas públicas de Virginia.

Operando íntegramente con los ingresos de la venta de productos de Lotería, esta misma generó más de 600 millones de dólares para escuelas públicas de Virginia en el año fiscal de 2018.