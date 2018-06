Una mujer de Jamaica ganó un premio de lotería equivalente a 1,4 millones de dólares estadounidenses. La ganadora reclamó su botín con la cara cubierta con una máscara amarilla de emoji guiñando el ojo. Esto con el objetivo de ocultar su identidad.

La ganadora identificada solo como N Grey llegó a recoger los 180 millones en dólares jamaicanos que ganó como parte del sorteo del Súper Lotto correspondiente al sorteo del 11 de mayo, así lo informó la empresa de productos y servicios de lotería Supreme Ventures Ltd.

N Grey posó para las cámaras sosteniendo su cheque gigante y luciendo su máscara sonriente. Esto ocurrió luego de que la compañía organizadora del sorteo propusiera a sus seguidores en Facebook escoger la máscara que debía ponerse la ganadora. La que le público prefirió fue la del ‘emoji’ que guiña el ojo: “Esta es la cara que te queda cuando te conviertes en supermillonario”, escribió Supreme Ventures.

“Estoy eufórica, porque me estaba ahogando en deudas”, le dijo al diario jamaiquino The Gleaner. “Ahora que he ganado, quiero liquidar mi deuda, invertir y quiero viajar”, dijo la ganadora sobre el destino del dinero. “Me gustaría construir un centro comunitario para los jóvenes de mi comunidad, para que puedan participar en algo productivo, en algún lugar donde puedan usar tecnología”, agregó.

La mujer vive y trabaja en la parroquia de Saint James, en el noroeste de la isla. A pesar de la importante suma que acaba de ganar dijo que no dejará su trabajo.

Ganar la lotería en Jamaica

A menudo, las personas que ganan la lotería en el país caribeño utilizan algún disfraz para reclamar sus premios. Mantener el anonimato es importante en Jamaica por la alta criminalidad y el temor a ser perseguidos por dinero.