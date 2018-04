Los riesgos de una guerra comercial centrarán la asamblea del FMI

El giro hacia el proteccionismo y el creciente riesgo de guerra comercial entre Estados Unidos y China marcarán la asamblea del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), que congrega a los principales líderes económicos globales esta semana en Washington.

El sistema multilateral “de reglas y responsabilidad compartida” que ha impulsado la globalización y ayudado a millones de personas a salir de la pobreza, “está ahora en riesgo de ser quebrado”, indicó Christine Lagarde, directora gerente del FMI en un discurso esta semana en Hong Kong.

“Los gobiernos necesitan alejarse del proteccionismo en todas sus formas. Las restricciones dañan a todo el mundo, especialmente a los consumidores más pobres”, agregó Lagarde.

Governments should steer clear of protectionism in all forms because these restrictions hurt everyone. They also need to tackle rising debt burdens, with global debt at an all-time high of $164 trillion. https://t.co/gMRnPRAnjg #IMFMeetings pic.twitter.com/TSDOFM4Zlz

El debate proteccionista marcará la reunión, eclipsando el buen momento económico global, con crecimiento generalizado en casi todo el mundo.

El FMI divulgará este martes su informe “Perspectivas Económicas Globales”, en el que revisará sus cálculos de crecimiento mundial, que en enero situó en 3.9 por ciento tanto para 2018 como para 2019.

En este sentido, Lagarde remarcó su optimismo por la “continuada y fuerte alza” que muestran las proyecciones de crecimiento mundial.

Global growth has been accelerating and all signs point to a further strengthening. Let us use this moment to find lasting solutions to the challenges facing the global economy. The time to repair the roof is when the sun is shining. #WEO https://t.co/mnvGIxKeHL pic.twitter.com/kP79O5NcRz

— Christine Lagarde (@Lagarde) January 22, 2018