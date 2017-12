Los 5 de la semana: prepare una posada sin romper el marranito

Ya llegan las posadas y novenas, y si usted quiere formar parte de estas tradiciones pero no quiere gastar más de la cuenta, no se preocupe, con estos productos que encontrará en Aldi quedará como una reina sin tener que romper el marranito.

Si no tiene tiempo de llegar del trabajo y preparar empanadas puede aprovechar los aperitivos que Aldi le ofrece por $2.99. Puede escoger entre Appetitos Franks in a Blanket y Appetitos Blossoms, un producto que seguro le gustará a sus invitados.

¿Tiene un gusto por los quesos finos? no tiene que gastar mucho. Con los quesos de Happy Farms Preferred Double Gloucester or Stilton Cheese puede disfrutar de un queso maduro, con frutas o cebolla. Precio $2.99 cada uno.

Si le gusta el atole de piña, necesita fruta barata. Aldi las tiene esta semana por $1.29.

Este queso tiene todo el sabor de la temporada. El queso de cabra cubierto por frutos rojos es una especialidad de la navidad, y mientras otros supermercados tienen su versión por más de cinco dólares, Aldi lo ofrece por $3.99.

No hay quien se pueda resistir a las galletas danesas, y por $2.99 no tiene que evitar la tentación. Disfrute de esta delicia navideña con sus invitados o si prefiere no compartir lleve una lata solo para usted.

Ya lo sabe, si la falta de tiempo y dinero le hacen cambiar el menú, Aldi puede ser una gran opción para preparar una posada perfecta que no arruine su bolsillo.

