El presidente electo se encontraba de gira por Tijuana y en entrevista con los medios de comunicación indicó que su llegada al Palacio Nacional se realizará cuando Jesús Ernesto, su hijo menor, haya finalizado el periodo escolar.

“Si me voy a vivir al Palacio Nacional es una partecita; yo no estoy acostumbrado a vivir en mansiones, sería una pequeña parte del Palacio y seguiría abierto, ya hay adentro del Palacio lugares de descanso. No sería algo nuevo, extraordinario. No es cerrar”, dijo López Obrador.

Afirmó no significará un gasto adicional al erario que él se vaya a vivir para allá, ya que las instalaciones del Palacio Nacional cuentan con la infraestructura suficiente para ese propósito desde mucho antes. También indicó que no se harán remodelaciones al espacio, pues solo necesita un catre y una hamaca, reportó el diario Proceso.