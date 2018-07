El futuro presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló que su equipo busca contacto con la empresa Boeing para dialogar sobre la venta del avión presidencial.

El virtual presidente electo adelantó que no se busca obtener ganancias con la transacción, sino simplemente venderlo en lo que costó.

“Ya se está buscando una relación con Boeing para el avión presidencial, la idea es venderlo, no perder dinero, que se venda en lo que vale, pero no me voy a subir a ese avión”, informó.

López Obrador explicó que sus colaboradores ya realizan un inventario sobre las flotillas del Gobierno federal en el que han encontrado que hay 52 jets, de los cuales, seis fueron comprados en este sexenio, con un valor de mil millones de pesos cada uno.

Detalló que hay 118 helicópteros en el inventario y que fueron comprados seis nuevos, también con un valor de mil millones cada uno.

“Sabemos de la pretensión de comprar ocho helicópteros artillados para la Marina, con un valor de 25 mil millones de pesos, esa compra se va a cancelar porque no podemos hacer ese gasto”, agregó.

Avión presidencial: López Obrador quiere venderlo

Para el equipo de Andrés Manuel López Obrador vender el avión presidencial, comprado por la gestión de Felipe Calderón y estrenado por la de Enrique Peña Nieto, podría reportar ganancias a la próxima administración federal.

Alfonso Romo, próximo jefe de la Oficina de la Presidencia, consideró que la venta del avión podría redituar ganancias.

“Vamos a vender todas las aeronaves y va a ser buen negocio porque las compramos con el dólar a 13 pesos y ahorita estamos a 19. Se va a vender todo.

“No hay que pagar nada, al contrario, no hay pérdida. Lo vamos a cuidar, pero de que se van a vender se van a vender, porque el gasto de mantenimiento y el gasto de operación es una locura y sí vamos a hacer un Gobierno austero”, planteó.