La Cámara de Representantes aprobó hoy de forma ajustada una ley agrícola con vigor de cinco años, que podría imponer nuevos requisitos laborales a las personas que reciben cupones para la ayuda de alimentos, conocidos como ‘food stamps’.

La legislación, que necesitará ahora el visto bueno del Senado, fue aprobada por 213 votos a favor y 211 en contra, y reduce drásticamente los fondos para cupones de alimentos, oficialmente conocidos como Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés).

La votación se realizó el mismo día en que la Cámara de Representantes decidió posponer la votación sobre un proyecto de ley de inmigración y rechazó otro, de línea más dura.

Aprobar el proyecto de ley agrícola era una prioridad para el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, quien argumentó que aumentar los requisitos laborales ayudaría a las personas a ascender en su escala económica.

El texto autoriza una serie de programas agrícolas, ganaderos y alimentarios que expirarán a fines de septiembre.

La mayoría de los demócratas se opusieron a la norma, a causa de los nuevos requisitos para los SNAP.

El presidente Donald Trump elogió la aprobación del proyecto de ley, así como sus estipulaciones sobre los requisitos de trabajo.

“La Ley Agrícola acaba de ser aprobada en la Cámara. Estoy feliz de ver los requisitos laborales incluidos ¡Gran victoria para los agricultores!”, dijo en su cuenta de Twitter.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 21, 2018