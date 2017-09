Le preguntan a Raúl de Molina cuánto donó a damnificados y su respuesta sorprende (FOTO)

Tras los fuertes terremotos de los pasados 7 y 19 de septiembre que azotaron a la Ciudad de México y a otras poblaciones de los estados de Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, en los que se han perdido vidas y dañado comunidades enteras, muchos famosos han aprovechado su popularidad y también el poder económico que les da su trabajo, para ayudar y apoyar a los damnificados.

Gael García Bernal, Belinda, Javier Hernández “Chicharito”, Javier Layún, Jessie y Joy, Jesús Corona, Thalía, Gloria Trevi, Maná, entre muchos otros, encabezan la lista de algunas celebridades que han sumado su voz en solicitar ayuda para los damnificados por la reciente tragedia.

Sin embargo muchos prefieren no hacerlo público, tal es el caso de Raúl de Molina, quien fue cuestionado en sus redes de cuál ha sido su aportación para las víctimas.

El conductor de Univisión compartió una imagen donde aparece desayunando junto a su familia: “Brunch at @filiarestaurant @chefmschwartz @slsbrickell Love Michaels food in all his restaurants, always good, always fresh”, escribió.

Al poco tiempo le preguntaron: “Hola ‘Gordo’ y tú qué has hecho para ayudar?, ponte con algo de DINERO para la gente que lo necesita”, le escribieron.

El presentador no tuvo reparo en contestarle rápidamente: “Primero es una falta de respeto que tú me preguntes que yo he hecho, por cierto estoy seguro que muchísimo más que tú”, fue su tajante respuesta, mientras que la usuaria le afirmó que ella ya lo había hecho.

Sus palabras fueron aplaudidas por sus fans: “No tiene necesidad de andar ventilando a todo el mundo si ayudó, hay personas que de verdad no tienen nada bueno que ofrecer”, “me encanta jajajjajajajja cómo contestas así tal cual”, “Muy bien contestado Raúl. No le busquen la boca que él no se deja jaja”.