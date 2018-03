Cuando Oliver Davis Jr. le dijo a su esposa que ya no jugaría más a la Lotería, solo esperaba que su ‘mentira piadosa’ no saliera a la luz. Pero eso no tardó mucho tiempo en pasar y aunque podría meterse en problemas, eso no le importó al hombre de Virginia.

Y es que el afortunado jugador ganó 4 millones de dólares con el boleto de raspa y gana Super Cash Frenzy, por lo que tal vez ahora su esposa sí podría perdonarlo.

“Le dije a mi esposa que no lo haría más”, dijo el hombre de Portsmouth, según reportó la Lotería de Virginia.

“Rompí una promesa, pero creo que ella me perdonará esta vez”, agregó el afortunado hombre.

El pasado 23 de marzo, Oliver regresó a la tienda donde compró el boleto ganador, un Dollar Delites del 6550 Hampton Roads Parkway en Suffolk, para recibir su premio de la Lotería de Virginia.

Por haber vendido el boleto ganador, la tienda recibió un bono de 10,000 dólares de la lotería.

Super Cash Frenzy es una de las docenas de boletos raspa y gana de la Lotería de Virginia. Cuenta con premios que van desde 30 a $ 4 millones.

Este es el primer premio máximo canjeado en este juego, lo que significa que quedan tres más sin reclamar. Las probabilidades de ganar el primer premio en este juego son una en 1,285,200. Las probabilidades de ganar cualquier premio en Super Cash Frenzy son una en 4.47.

Davis tuvo la opción de recibir el premio completo de cuatro millones de dólares durante 30 años, o una opción única en efectivo de 2.6 millones. Él eligió la opción de efectivo. El hombre dijo que no tiene planes inmediatos para sus ganancias, pero sí sabe que le servirán para cuidar a su familia.