Tony Lethbridge, un padre desesperado por su hijo desaparecido, decidió alquilar un helicóptero por 1,000 dólares para encontrarlo. La empresa le devolvió el dinero luego de terminar la búsqueda.

Los padres de Samuel Lethbridge se preocuparon al ver que su hijo no llegaba a casa. Pasaron 24 horas sin noticias del joven. Llamaron a la policía, pero ellos les dijeron que esperaran en casa. “Solo pensé, esto me molesta, no voy a sentarme y esperar”, dijo el padre a los medios locales.

Samuel, de 17 años, había partido para encontrarse con su novia en lo que sería un recorrido corto. Lethbridge tenía en la cabeza que su hijo había podido tener un accidente en el bosque.

La intuición y determinación de Tony lo llevaron a contactar a Skyline Aviation Group, para buscar a su hijo desde el aire.

“Cuando Tony llegó por primera vez a la oficina, nuestro CEO no estaba allí, por lo que nuestro personal ofreció nuestros servicios durante el tiempo requerido por los 1000 dólares que ofreció, y lanzamos el helicóptero de buena fe y sin pago”, dijo el director Lee Mitchell, según informó el Huffington Post.

En cuestión de minutos, vieron un automóvil que se estrelló contra el matorral, a unos 50 metros de la carretera. La familia corrió a la escena, mientras les guiaban desde el helicóptero. Encontraron a Samuel vivo, pero deshidratado después de casi 30 horas en los restos de su automóvil.

El joven fue trasladado al hospital con una lesión en el tobillo, un antebrazo fracturado y una fractura compuesta en el fémur, después de ser encontrado en medio de una espesa maleza al norte de Sydney.

Posteriormente, la familia regresó al aeropuerto para pagar los servicios de la compañía, pero estos lo rechazaron.

“En estas circunstancias, creemos que ha habido suficiente estrés en la familia y que cualquier estrés financiero adicional no estaba justificado”, dijo el director Lee Mitchell, quien estaba en el aire cuando localizaron el automóvil. “Reconocemos que la familia tendrá muchos gastos médicos en el futuro y quería contribuir donde podamos”.