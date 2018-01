A través de su cuenta de Twitter, Laura Bozzo pidió a sus seguidores que no se dejen engañar con páginas falsas que a su nombre, piden dinero a cambio de ayuda.

“Jamás he pedido, pido o pediré dinero y rogaría a la policía cibernética investigar y meter presos a estos impostores”, escribió la peruana radicada en México en su cuenta oficial de Twitter.

Rogaría NO dejarse engañar por páginas falsas con mi nombre que piden dinero a cambio de ayuda😡JAMÁS he pedido, pido o pediré dinero y rogaría a la policia cibernética investigar y meter presos a estos impostores — Laura Bozzo (@laurabozzo) 6 de enero de 2018

Junto a una foto en la que se aprecia una conversación entre una usuaria y la supuesta cuenta oficial del programa de Laura Bozzo, la presentadora escribió: “Cuenta falsa no es mía, están pidiendo dinero a cambio de ayuda, NO se dejen ENGAÑAR, antes muerta que pedir nada, mis ayudas son de corazón, voy a investigar quién lucra con mi nombre”.

Cuenta FALSA no es mía están pidiendo dinero a cambio de ayuda NO se dejen ENGAÑAR antes muerta que pedir nada mis ayudas son de ♥️voy a investigar quien lucra con mi nombre😡 pic.twitter.com/cFpmPOXNvd — Laura Bozzo (@laurabozzo) 6 de enero de 2018

En la conversación, se lee que alguien usando la supuesta cuenta oficial del programa de Bozzo escribe: “Puedes usarlo para viajar a México de nuevo y ahí encontrarte con mis abogados para poder darte a tus niñas”.

Pero la usuaria pregunta: “¿Cómo sé que eres Laura? Encontré varios Facebook Laura… ¿cuánto sería?”. A lo que una vez más le responden: “Esta es la cuenta oficial, Kory, ¡está verificada por Facebook!”.

En otro tuit, Bozzo volvió a escribir: “Esto es FALSO, que se abra una investigación en Bancomer, un banco que no conozco, ni he tenido cuenta jamás, esto es un delito grave y no voy a parar hasta descubrir a los responsables”, junto a la imagen de una conversación en la que hasta un número de cuenta le dan al usuario para que deposite.

Esto es FALSO que se abra una investigación en Bancomer un banco que no conozco ni he tenido cuenta jamás esto es un delito grave y no voy a parar hasta descubrir a los responsables pic.twitter.com/tuU21G5dCZ — Laura Bozzo (@laurabozzo) 6 de enero de 2018

Los seguidores de la peruana no tardaron en reaccionar: “¡Qué horror! Laura esto lo tienes que investigar urgente, yo soy testigo de que tú ayudas a las personas sin pedir nada a cambio y menos dinero, de verdad que hay gente mala en el mundo”.

“Aparte que Laura no tiene Facebook, solo el de ¡que pase! es la página de Facebook de Laura, las demás son cuentas falsas. No se dejen engañar gente por favor. Si precisan algo, escríbanle al Twitter”, “denuncia a policía. Ellos saben rastrear a estafadores”, fueron otros de los comentarios.