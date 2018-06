Las autoridades de Nueva York demandaron hoy a la Fundación Trump, a la que acusan de numerosas irregularidades, incluida una supuesta coordinación ilegal con la campaña electoral del ahora presidente Donald Trump.

You can read our petition here: https://t.co/1NPGPnSwiB pic.twitter.com/FtRZqPGm1f — New York Attorney General (@NewYorkStateAG) June 14, 2018

In light of this misconduct and total lack of oversight, we are also suing to dissolve the Trump Foundation under court supervision and bar @realDonaldTrump and the other members of the Trump Foundation’s Board of Directors from serving on the board of any other New York charity. — New York Attorney General (@NewYorkStateAG) June 14, 2018

La acción es fruto de una investigación de dos años y busca la disolución de la fundación, así como inhabilitar a Trump y a varios de sus hijos para dirigir en Nueva York organizaciones sin ánimo de lucro, según la agencia Efe. La noticia se da a conocer el día del cumpleaños 72 del presidente.

“Según revela nuestra investigación, la Fundación Trump era poco más que una chequera para pagos del señor Trump y sus negocios a organizaciones benéficas, sin importar su fin o su legalidad”, dijo en un comunicado la fiscal general del estado, Barbara D. Underwood.

El presidente Donald Trump se defendió de las acusaciones de las autoridades de Nueva York.

“Los sórdidos demócratas de Nueva York (…) están haciendo todo lo posible para demandarme por una fundación que recaudó 18,800,000 dólares y donó a la caridad más dinero del que recibió, 19,200,000 dólares”, dijo Trump en su cuenta de Twitter poco después de que la demanda se hiciera pública.

The sleazy New York Democrats, and their now disgraced (and run out of town) A.G. Eric Schneiderman, are doing everything they can to sue me on a foundation that took in $18,800,000 and gave out to charity more money than it took in, $19,200,000. I won’t settle this case!… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 14, 2018

….Schneiderman, who ran the Clinton campaign in New York, never had the guts to bring this ridiculous case, which lingered in their office for almost 2 years. Now he resigned his office in disgrace, and his disciples brought it when we would not settle. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 14, 2018