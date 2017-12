Con todos los problemas legales que le ha acarreado su divorcio, Larry Hernández prefiere prevenir antes de lamentar y por eso le ha pedido a Kenia Ontiveros que le firme una carta.

Según el mismo cantante lo reveló a través de su reality show Larrymanía, recién habló con su abogado y él fue quien le recomendó que firmara dicha carta, “porque yo no quiero estar batallando como batallé ahora que estoy pasando por todo esto”.

Aunque dijo estar consciente de que no es el momento indicado, le dijo a Kenia: “Me tienes que firmar una carta donde estamos cada quien con sus bienes, tú con los tuyos, yo con los míos”.

Kenia no ocultó su sorpresa y le respondió: “Ahora por eso que pasó, me vas a hacer firmar un papel, o sea ¿pa’qué te quieres casar con una mujer que desconfías, que te va a quitar todo?”.

A lo que Larry respondió de inmediato: “¿Entonces para qué quieres estar tú con un hombre que desconfía? Tú piensas que casándome contigo, teniendo tu papel de certificado de boda, no te voy a ser infiel”.

Entonces Kenia estalló: “Ya me harté de estos juegos y de que siempre cambie la historia, para qué seguir con este circo”.



Y los comentarios en Instagram, donde Larry compartió el video del programa, no se hicieron esperar, en donde mientras muchos estuvieron de acuerdo con la medida que Larry quiere tomar, otros más lo criticaron por pedirle eso a Kenia.

“Pin… Larry. Yo te metía tus madra… ja, ja, ja, pero tienes razón luego los dejan hasta sin calzones”, opinó una usuaria.

Mientras que otra estuvo en desacuerdo: “O sea todo lo que te aguantó Kenia en las malas y buenas, no deberías de dudar de ella, se mira de lejos que te ama con su vida la pobre”.

Una más se sumó a la indignación: “No pues qué mal se ve Larry al tratarla así, es que acaso ya se le olvidó que cuando estaba encerrado ella siempre estuvo con él dándole todo su apoyo”.

“Kenia no se tiene que casar con él para quitarle ‘su dinero’, ya tienen dos hijas y muchos años juntos, si ella realmente quisiera, le quita lo que sea. Él la acostumbró a un estilo de vida y con eso tiene para argumentar. Aparte, con esas niñas tan chulas no creo que Larry sea tan así…primero el bienestar de esas princesas”, comentó otra seguidora del cantante.

Y una más le dio un consejo a Kenia: “No sea bruta mija… si nuestra pareja tiene hijos de otra relación anterior, nos tenemos que casar así porque si no le pasa como a mí, que me quitan mis taxes porque mi marido debe child support y en Puerto Rico si te casas y tu marido paga pensión, si no firmas bienes separados te cuentan el cheque de tu pareja también. Así que no sea ridícula, que al final eso te ayuda a que no se metan con tu mismo dinerito mija, piense que para algo tiene cerebro, no sea niña, que eso no es cuestión de amor ni confianza”.