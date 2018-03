Larry Kudlow, un afamado comentarista de la cadena estadounidense de noticias CNBC, será el nuevo asesor en jefe en materia económica del presidente Donald Trump, así como director del Consejo Nacional Económico de la Casa Blanca, anunció el mandatario en la red social Twitter esta mañana.

Larry Kudlow will be my Chief Economic Advisor as Director of the National Economic Council. Our Country will have many years of Great Economic & Financial Success, with low taxes, unparalleled innovation, fair trade and an ever expanding labor force leading the way! #MAGA

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 15, 2018