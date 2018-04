Larry Hernández confesó que es un ser humano y por lo tanto ha sufrido lo mismo que muchos hispanos en sus casas, al quedarse sin algunos de los servicios más importantes por no pagar.

Y es que en su casa no solo le han cortado el agua, sino también la luz, el gas y hasta le han quitado los botes porque no ha pagado el servicio de basura.

Pero el cantante de regional mexicano aclaró que no se ha tratado de una irresponsabilidad de su parte o por falta de dinero, sino que todo ha sido por culpa de su pareja, Kenia Ontiveros, ya que seguido se le olvida pagar los ‘billes’.

En un video compartido a través de YouTube, Larry dijo que una vez le cortaron el agua y le pidió a Kenia que confesara la razón.

“Yo me encargaba de los ‘billes’, bueno todavía me encargo, aunque ahora Larry me ayuda un poquito, porque la verdad a mí se me olvida amor, no es que no lo hubiera querido, no es que yo haya querido que nos cortaran el agua, sino que se me olvidan los ‘billes’”, confesó un tanto apenada la prometida del cantante.

Al preguntarle si también les han cortado la luz, Larry descubrió la verdad: “Todo amor, todo nos han cortado en esta casa, nomás el agua te tocó que tú estuvieras en la casa”, respondió Kenia ante el asombro de su pareja.

Lo que no le cortan a Kenia es el teléfono, pero eso desde que está a nombre de Larry. “Cuando estaba a mi nombre sí porque yo lo pagaba, no es que yo sea coda, es que yo lo pagaba mes a mes, Larry obviamente tiene todo automático de que se cobren cada mes, yo no lo tenía así, tenía que acordarme, por eso me lo cortaban a veces, es que yo tengo mala memoria a veces”.

