El presidente Donald Trump comenzó el Día del Trabajo en Estados Unidos, conocido como Labor Day, con un ataque contra un líder sindical.

Trump escribió el lunes en su cuenta de Twitter que el presidente de la AFL-CIO, Richard Trumka, “representó pobremente a su sindicato en televisión este fin de semana”.

Richard Trumka, the head of the AFL-CIO, represented his union poorly on television this weekend. Some of the things he said were so againt the working men and women of our country, and the success of the U.S. itself, that it is easy to see why unions are doing so poorly. A Dem!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2018