La propina sugerida puede ser un número engañoso

Nueva demanda al restaurante Cheesecake Factory genera polémica por la propina sugerida en algunos restaurantes.

Si alguna vez ha dividido el pago de una cuenta en Cheesecake Factory, es probable que haya dejado más propina de lo que le corresponde.

Una demanda contra la cadena de restaurantes basada en California sostiene que la propina sugerida que se encuentra al final de los recibos de cuentas divididas está basada en el total de la cuenta y no en la porción que paga el comensal.

Como resultado, una gran cantidad de clientes probablemente dejaron una propina mucho más alta de la debida. Al menos que se hayan fijado y hayan hecho bien la ecuación matemática.

La denunciante asegura que su parte de la cuenta eran $38.50, pero la propina sugerida iba desde $11.50 hasta $16.94, monto que superaba el 18 por ciento que se paga regularmente.

La razón según la demanda, es que el valor sugerido en la cuenta está basado en el total de la cuenta y no en la porción que cada persona paga. La demanda dice que los $11.50 son cerca del 30 por ciento del total pagado, mientras que $16.94 representa una propina del 44 por ciento.

Quien presentó la demanda comenta que ella dejó $15.40, que era la propina sugerida del 20 por ciento, pero al caer en cuenta llamó al restaurante para presentar la queja y este no hizo nada al respecto.

Según lo reportó Buzzfeed, un portavoz de la cadena dijo que la propina que se da en los recibos es una sugerencia para sus consumidores, quienes al final deciden cuánto quieren dejar de propina.

Estos son algunos de los ejemplos de las propinas sugeridas que no concuerdan con el valor a pagar.

A friend went to Cheesecake Factory. Bill was $13.26. Tip calculations on receipt. Seems dishonest#heynext pic.twitter.com/ZV7NbjXoVl

Bad @Cheesecake Factory- customers ripped off w/bogus math. On split bill the tip suggestion was based on full amount for both. #classaction pic.twitter.com/DgQQ0Oigf0

— Jess Durfee (@JessDurfeeSD) November 4, 2016